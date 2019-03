Ohne die Arbeit der Frauen wär’s für die Männer ganz schön stressig

Wo fehlt es eigentlich noch an Gleichberechtigung? Was würden Ellwanger Frauen – und Männer – am 8. März, dem Internationalen Frauentag, zum Thema machen? Und was würde passieren, wenn an diesem Tag alle Frauen die Hände einfach in den Schoß legten? Wir haben uns in der Fußgängerzone umgehört und festgestellt: In einem sind sich alle einig: Einen gesetzlichen Feiertag wie in Berlin will hier keiner.

Wo es mit den Frauenrechten noch hapert? Da müssen Ronny und Jana Gottschald überlegen. Ganz spontan fällt ihnen nicht ein, wo das Leben von Mann und Frau in der Gesellschaft heute nicht gleichberechtigt sein sollte. „Ich habe eine Chefin als Vorgesetzte“, erzählt der 44-jährige Ronny Gottschald. Und zuhause helfe er natürlich mit. „Im Haushalt kann ich mich nicht beschweren“, bestätigt die 39-jährige Jana Gottschald.

Als die beiden sich aber vorstellen, wie es wäre, wenn alle Frauen am 8. März streiken würden, müssen sie lachen. „Dann würden die Männer sehen, was wir alles nebenher so tun. Das wäre für die ganz schön stressig“, schmunzelt Jana Gottschald, und ihr Mann überlegt: „Dann müsste man endlich umdenken.“

„Gleiche Bezahlung und Gleichstellung im Beruf“ sehen Ralf und Carola Hegele als Themen für den Weltfrauentag 2019 an. Der Gedanke, dass alle Frauen am 8. März einmal nichts tun könnten, gefällt Carola Hegele, 35. „Dann würde der komplette Einzelhandel stillstehen“, überlegt sie, „die Kinder würden ohne Klamotten in die Schule gehen, und die Kaffeemaschine stünde still.

Die Männer würden merken, was Frauen so alles nebenher erledigen und dass das nicht selbstverständlich ist. Es schadet nichts“, findet sie, „wenn das mal so wäre.“ Trotzdem würde das Paar den 8. März nicht zum Feiertag erklären.

„Vor ein paar Jahren erst haben wir einen abgeschafft“, ruft Hegele in Erinnerung, „Jetzt sollten wir nicht neue schaffen. Als nächstes kommen sonst der Kinder-, Haustier- und Männertag.“

„Die Ehrlichkeit des Papstes“ würde Ottokar Hold am Weltfrauentag zum Thema machen. Der Pontifex gehe nicht ehrlich mit Fällen von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche um. „Darunter leiden Frauen“, so der 79-Jährige. Seine Schwiegertochter weist auf die Berufswelt hin. „Frauen verdienen immer noch schlechter“, findet Gerlinde Hold, 51.

Wenn nun am 8. März alle Frauen im Beruf und zuhause keinen Handschlag tun würden? „Dann wäre alles ziemlich lahmgelegt, in der Pflege, in den Krankenhäusern, aber auch im Verkauf. „Gehen Sie mal in die Läden rein, überall stehen Frauen“, so Gerlinde Hold. Ihr Schwiegervater nickt: „Und die Männer zuhause kriegen kein Essen mehr.“ Nach Berliner Vorbild den 8. März begehen würde er nicht: „Wir haben in Baden-Württemberg schon genug Feiertage.“

„Gleichstellung kann man nicht verordnen“, findet Franz Ostermeier, 73, Stadtrat der Freien Wähler. Er denkt bei Forderungen für den Weltfrauentag an die Frauenquote bei der Besetzung von Gremien. Ihr Zweck ist die Gleichstellung von Frauen und Männern in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Ostermeier lehnt dieses Instrument ab.

Eine Quote bedeute Zwang, auch für die Frauen selbst. „Wir leben in einer Demokratie. Die Frauen können sich selbst melden“, sagt er. Das eigentliche Problem, das es zu bewältigen gelte, bestehe in der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. „Deshalb brauchen wir mehr Kinderbetreuung“, sagt Ostermeier. Darum bemühe sich die Stadt bereits sehr.