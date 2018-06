ODRler spenden 9000 Euro

Die Belegschaft der ODR hat im Rahmen der Spendenaktion „Sehen und helfen“ des Betriebsrats 9000 Euro gesammelt. Dieses Geld überreichte Betriebsratsvorsitzender Sebastian Maier im Landratsamt in Aalen. Die Tafeln in Aalen, Heubach, Bopfingen und Ellwangen erhielten jeweils Mehl und Nudeln im Wert von 1500 Euro. Ebenfalls 1500 Euro bekommt der Verein Delfin Nogli in Waldstetten, der die Delfintherapie eines 38-jährigen Schlaganfallpatienten übernimmt. Weitere 1500 Euro gingen an die Selbsthilfegruppe für Anfallskranke in Schwäbisch Gmünd. Landrat Klaus Pavel dankte der Belegschaft der ODR für die bemerkenswerte Aktion, bei der 358 Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Pensionäre Überstunden oder Geld gespendet haben.