ODRler laufen und radeln für die Umwelt und spenden

Etwas für die Umwelt tun und mehr Nachhaltigkeit am Arbeitsplatz fördern – das wollten die ODRler mit ihrem ersten „ODR goes green-Tag“ erreichen. Und so kamen 75 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der EnBW ODR an diesem Tag mit dem Fahrrad, den öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuß zur Arbeit. 72 blieben zuhause und arbeiteten im Homeoffice. Außerdem wurde dazu aufgerufen, Ideen für eine nachhaltigere ODR und NGO zu liefern. Jetzt wird geschaut, was davon umgesetzt werden kann.

Die Tage, an denen zur Arbeit geradelt oder gelaufen wurde, flossen jetzt in die Statistik der ODR-Aktion „Atmosfair“ mit ein. Hier kamen aktuell 1443 Tage zusammen, und so spendet die ODR 1443 Euro an soziale Einrichtungen in ihrem Versorgungsgebiet.