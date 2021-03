ODR zum vierten Mal Top-Lokalversorger

- Die EnBW ODR gehört zu den Top-Lokalversorgern 2021 in Deutschland und darf aufgrund von „hervorragenden Leistungen“ nun das Gütesiegel Top-Lokalversorger für Strom und Gas verwenden. Das unabhängige Energieverbraucherportal vergibt diese Auszeichnung jedes Jahr bundesweit. Darüber hat die EnBW ODR jetzt in einer Pressemitteilung informiert.

Wie es darin heißt, müssten Energieversorger eine Vielzahl von Kriterien erfüllen, um die Auszeichnung Top-Lokalversorger zu erhalten. Dabei würde nicht nur Preis des Anbieters bewertet, sondern auch Aspekte wie Kundenzufriedenheit, Datensicherheit und Klimaschutz berücksichtigt. In fast der Hälfte aller Bewertungsbereiche habe sich die ODR hier nochmals verbessern können, heißt es. Insbesondere der Bereich Service sei weiter optimiert worden. Gemeinsam mit einem erfahrenen Dienstleister wurde zumB Beispiel ein neuer Fördermittelservice auf der ODR-Website eingerichtet. Ergänzend ist ein Energiesparrechner implementiert worden. Mit diesen beiden neuen Online-Services helfe die ODR ihren Kunden, Energie zu sparen und die Umwelt zu schonen. Ferner unterstütze sie interessierte Kunden, aus einer Vielzahl von Fördermöglichkeiten von Bund, Land und Kommune das Passende auszuwählen. Damit lasse sich aus Kundensicht zum Beispiel bei einem Heizungstausch oder einer Gebäudesanierung im Regelfall viel Geld sparen.

Zugelegt hat die ODR auch im Bereich Preis- und Tarifkomponenten. Diese sind übersichtlich auf der ODR-Website unter www.odr.de eingebunden. Im Bereich der Ökologie und Zukunftsthemen punktete die ODR ebenso. Ein für das Unternehmen wichtiger Bereich. Daher wird die ODR gemeinsam mit dem Partner „Zukunft Erdgas“ an der Aktion „Raustauschwochen 2021“ teilnehmen. In dieser Kampagne, die im Frühjahr startet, sind zudem viele bekannte Heizungshersteller sowie das regionale Handwerk mit eingebunden. Gemeinsam will man kompetente Hilfe und Beratung bieten, damit Modernisierer Heizkosten und CO2 einsparen und dabei noch bis zu 40 Prozent Förderung erhalten.