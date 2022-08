ODR-Vorstand überzeugt: Die Zeiten günstiger Energie sind vorbei

Die Lage in Deutschland ist prekär, sagt Sebastian Maier, Vorstand der EnBW ODR. Damit spielt Maier nicht nur auf die aktuelle Energiekrise an, sondern kritisiert zudem die bisherigen Maßnahmen zur Energiewende in Deutschland. Denn nur etwa 16 Prozent des Stroms kommen laut dem Vorstand derzeit aus erneuerbaren Energien. Ein Schlüssel sei ein massiver Netzausbau, zum Beispiel eine Nord-Süd-Trasse, so Maier. Zudem ist er überzeugt, dass die Zeiten günstiger Energiepreise für einen längeren Zeitraum erst einmal vorbei sind.

Zur „grundsätzlichen Problematik“ der Energiewende komme jetzt noch der Krieg in der Ukraine, der den Wandel im Energiesektor massiv beschleunige, sagt Sebastian Maier. Die Versäumnisse der vergangenen Jahre würden nun ans Licht kommen. Damit meint er unter anderem die Abhängigkeit von Russland beim Gasimport. Russland führe auch einen Wirtschaftskrieg gegen Europa, und das mit aller Härte. Das Land wolle nicht nur Nordstream zwei in Betrieb nehmen, sondern insbesondere Europa seine Schwächen aufzeigen, ist sich Maier sicher.

Die Folgen sind laut Maier klar: Im kommenden Winter drohe, das Gas knapp zu werden. Die Stabilität der Energieversorgung sei in Gefahr. Energie einzusparen bezeichnet er als „Gebot der Stunde“. Denn: Die drohende Gasmangellage betreffe alle 80 Millionen Deutsche mitsamt des inländischen Gewerbes. Zudem würden die Preise für Energieträger an den Beschaffungsmärkten seit vergangenem Sommer kontinuierlich steigen.

Eine beängstigende Situation. Sebastian Maier

Wenn sich an dem aktuellen Szenario nichts ändert, befürchtet Maier, dass man Unternehmen aus der Gasversorgung herausnehmen müsse. Wie viele Firmen das sein werden, hänge davon ab, wie Russland sich weiter verhalte. Weitere Faktoren sind, wie voll die Gasspeicher letztendlich sind und wie kalt der kommende Winter wird. Mit vollen Speichern könne man vielleicht zwei bis zweieinhalb Monate überbrücken, sagt Maier. Ein Worst-Case-Szenario, in dem Deutschland das Gas plötzlich ausgehe, wolle niemand. Deshalb müsse nun gespart werden.

Die ODR selbst hat bereits diverse Maßnahmen zur Energieeinsparung umgesetzt. Verbunden mit dem Ziel, im kommenden Jahr klimaneutral zu sein, habe man schon vor der Energiekrise viele Sparmaßnahmen eingeläutet, so Maier.

Die derzeit hohen Gaspreise sind nach Meinung des Vorstands allerdings nicht ausschließlich auf den Angriffskrieg auf die Ukraine zurückzuführen. Die Nachfrage nach Öl, Gas und Strom sei Ende 2021 weltweit sprunghaft angestiegen. Grund sei die konjunkturelle Erholung nach den Lockdowns der Corona-Pandemie. Auch die CO2-Bepreisung auf fossile Brennstoffe beflügele die Preise. Außerdem habe es im im vergangenen Jahr witterungsbedingt weniger Wind- und Sonnenenergie gegeben.

Maiers Fazit: Energieverbraucher – ob Privathaushalte, Gewerbe oder Industrie – müssten sich auf eine signifikante Erhöhung der Energiekosten gegenüber dem heutigen Niveau einstellen. Günstige Energiepreise seien passé – bei niedrigeren Margen für Energielieferanten.

2021 kostete eine Kilowattstunde Gas laut Zahlen der ODR noch etwa zwei Cent. Mittlerweile sind es bis zu 30 Cent. Dazu kommen noch Kosten für die Netznutzung sowie Steuern.

Auch Strom wird wohl richtig teuer

Eine ähnliche Entwicklung sieht Maier beim Strom. Wenn man heutzutage Strom einkaufen würde, koste dieser an der Börse etwa 80 Cent pro Kilowattstunde – ebenfalls exklusive Netznutzung und Steuern, sagt Maier. Früher einmal seien es fünf Cent gewesen. „Eine beängstigende Situation.“

Deshalb versucht die ODR, über einen langfristigen Zeitraum einzukaufen, jeden Monat mindestens eine Tranche. Für das Jahr 2024 zahle man derzeit noch 40 Cent, so Maier. Mittlerweile kaufe man schon für das Jahr 2025 ein, um Risiken zu minimieren und Preise auszugleichen. Dennoch ist der Vorstand überzeugt: „Wenn es auf diesem Niveau weitergeht, werden wir eine Vermehrfachung des Strompreises haben.“

Denn grundsätzlich gibt es, wie Maier betont, derzeit zu wenig Strom. Frankreich habe den Betrieb einiger Akw eingestellt. Zudem generiere man Strom aus Gas und Kohle – und das sei eben teuer.

Wann die ODR die Preiserhöhung an die Kunden weitergeben wird, ist im Moment noch nicht klar. Die Kurve könne natürlich auch wieder nach unten gehen, mutmaßt Maier. Ähnliches gilt beim Gas. Man wisse nicht, ob die Gasumlage und die Mehrwertsteuerentlastung wirklich kommen würden. Beim Gas könne es aber zu einer Verdreifachung kommen, ebenso beim Strom.

Perspektivisch geht der Vorstand davon aus, dass sich die Situation auch wieder beruhigen wird. Aber: Es werde dauerhaft hohe Energiepreise geben, denn er könne sich nicht vorstellen, dass Deutschland in den kommenden Jahren wieder Gas von Russland abnehmen werde.

Nicht jeder Versorger hat wie die ODR vorausschauend eingekauft. Die, die sich bisher nicht eingedeckt hätten, würden ums Überleben kämpfen, ist sich Maier sicher. Gehe eine Firma pleite, müssten deren Kunden vom Grundversorger aufgenommen werden, was den Bedarf in die Höhe treibe. Dadurch müsste die ODR mehr teure Energie auf dem Markt kaufen.

Deutschland kommt nicht voran beid er Energiewende

All das beschleunigt, wie der Vorstand erläutert, den Umbau der deutschen Energielandschaft. Und hier werden seiner Meinung nach weitere Probleme deutlich. Nur 16,6 Prozent würden bisher aus erneuerbaren Energien stammen. Die ODR habe im ersten Halbjahr 2022 bereits 75 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien generiert. Die Bundesrepublik müsse beim Ausbau wesentlich schneller vorankommen, sagt Maier. Die technische Herausforderung sei, Verbrauch und Erzeugung in Einklang zu bringen. Möglich sei dies auch durch ein weitvermaschtes Netzwerk in Europa. Für Deutschland fordert Maier zum Beispiel eine Nord-Süd-Trasse, die den Strom leistungsstarker Windräder aus Norddeutschland in den Süden transportiert. Das müsse gelingen, denn CO2-neutrale Stromerzeugung sei alternativlos.

Photovoltaik-Anlagen erleben laut Maier derzeit einen Boom. Das Problem: Die ODR kann der Flut der Anträge derzeit nicht gerecht werden. Gründe dafür sind laut Unternehmen Lieferengpässe, der Fachkräftemangel sowie der verzögerte Netzausbau.

Diese Verzögerungen betreffen vor allem größere Anlagen. Hier sieht die ODR vor allem langwierige Genehmigungsverfahren und die Akzeptanz in der Bevölkerung als Hemmnisse. So befindet sich aktuell die Trassenerweiterung einer bestehenden Leitung um einen weiteren Leitungsstrang zwischen Goldshöfe, Ellwangen und Donauwörth im siebten Genehmigungsjahr.

Lösungsansätze der ODR sind unter anderem beschleunigte Genehmigungsverfahren, Anreize für größere EEG-Anlagen sowie die Erhöhung der Akzeptanz durch Erdverkabelung der Leitungen.