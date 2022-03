ODR und NetCom BW unterstützen Hilfskonvoi für die Ukraine

Die ODR und NetCom BW unterstützen einen Hilfskonvoi für die kriegsgebeutelte Ukraine.

Die beiden Ellwanger Unternehmen haben nicht gezögert, als Sascha Kurz im Namen des Tannhauser Vereins Hope for Africa um Unterstützung gebeten hatte. Die ODR stellt dem Verein zwei VW-Busse für einen Hilfskonvoi, der am Freitag in Richtung ukrainische Grenze gestartet ist, zu Verfügung. Der Verein transportiert diverse Hilfsgüter in die Grenzregion zwischen Polen und der Ukraine und möchte dann Menschen, die aus der Ukraine fliehen müssen, mit zurück in den Ostalbkreis nehmen. Sie sollen dort in sichere Unterkünfte im Raum Tannhausen, Unterschneidheim und Röhlingen untergebracht werden.

ODR-Vorstand Sebastian Maier betont in einer gemeinsamen Pressemitteilung, dass man mit dieser Hilfsaktion „einen kleinen Beitrag“ leisten möchte, um „das unglaubliche Leid der ukrainischen Bevölkerung“ zu lindern.