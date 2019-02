ODR sponsert Digitalabo fürs Hariolf-Gymnasium

„Jeder hat ein Handy“, sagt Stefanie, Schülerin am Hariolf-Gymnasium (HG). Kein Problem, damit im Bus oder in der Mittagspause eben mal in die Zeitung zu gucken. Genau das ermöglicht den Jahrgangsstufen eins und zwei jetzt eine Lesepatenschaft. Ein Jahr lang sponsert der Ellwanger Energieversorger ODR am HG den Zugang zur Ipf- und Jagst-Zeitung in digitaler Form.

„Es ist wichtig, dass die Schüler ein Gespür für die Qualität einer Informationsquelle erhalten“, begründet Schulleiter Martin Ries das Engagement. Es gelte ihnen zu vermitteln, dass nicht alle Inhalte im Internet belegt seien. Die der Zeitung schon. „Sie steht für Qualität und Überrüfbarkeit der Informationen“, sagt Ries. „Deshalb bin ich absolut fürs Zeitung lesen.“ Da man junge Menschen weitaus eher über digitale Medien als über bedrucktes Papier erreiche und da das HG als „voll digitalisierte Schule“ über W-Lan und I-Pads verfüge, werde man den Oberstufenschülern die Ipf- und Jagst-Zeitung online zur Verfügung stellen. Was der EnBW Ostwürttemberg DonauRies AG (ODR) nur recht ist.

„Die Patenschaft mit der Schule ist uns wichtig“, erklärt ODR-Vorstand Frank Hose, „weil wir die jungen Leute für unsere Themen im Bereich Energie interessieren wollen.“ Außerdem schaffe die örtliche Zeitung eine Verbundenheit mit der Region und führe potenziellen Nachwuchskräften vor Augen, in welch wirtschaftsstarker und attraktiver Gegend sie leben.

Die Lehrer werden das gesponserte Digitalabo für ihren Unterricht nutzen können, die Schüler außerhalb des Unterrichts über die Schul-I-Pads oder ihre Handys, die sie mittags in der Mensa oder im Oberstufenraum anschalten dürfen. „Super“ findet das Lukas. Frei zugängliche Inhalte von Zeitungen nutze er bereits online. Jetzt steht ihm und seinen Mitschülern auch das Angebot in seiner ganzen Fülle zur Verfügung, das die Ipf- und Jagst-Zeitung ihren Abonnenten macht.