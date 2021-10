ODR sponsert das fiftyFifty-Taxi

Einen Scheck in Höhe von 2500 Euro hat Sebastian Maier, Vorstand der EnBW ODR AG, an Landrat Joachim Bläse für das Verkehrssicherheitsprojekt „fiftyFifty-Taxi“ übergeben. Die Firma trägt mit diesem Engagement dazu bei, dass junge Menschen im Alter bis 25 Jahre am Wochenende vergünstigt nachts mit dem Taxi nach Hause fahren können. „Für die Jugendlichen unserer ländlichen Region bedeutet dieses Verkehrsprojekt ein Stück Freiheit. Dabei geht es nicht nur um das sichere Nachhausekommen, sondern um die eigene Unabhängigkeit. Das bedeutet Mobilität vor Ort“, betonte Maier. Landrat Bläse bedankte sich hierfür besonders im Namen Eltern, die froh seien, wenn ihre Kinder nachts sicher nach Hause gebracht werden. Bei der Übergabe: Vorstand Sebastian Maier und Landrat Joachim Bläse.