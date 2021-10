ODR-Netztochter firmiert um

Der regionale Energieversorger EnBW ODR hat zum 4. Oktober den Geschäftsbereich Netzwirtschaft in seine 100-prozentige Tochtergesellschaft Netze NGO ausgegliedert. Parallel firmiert die Netztochter nun unter dem Namen Netze ODR.

In der Tochtergesellschaft sind laut Unternehmensangaben jetzt alle Themen und Aufgaben der Strom- und Gas-Infrastruktur gebündelt. Rund 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 35 Auszubildende wechseln dafür von der Muttergesellschaft in das Tochterunternehmen und verstärken dort das Team. „Für unsere Kundschaft ändert sich durch die Ausgliederung so gut wie nichts“, betont Sebastian Maier, technischer Vorstand der EnBW ODR.

Sein Vorstandskollege Frank Reitmajer ergänzt: „Die Ansprechpartner der Kunden bleiben dieselben, getreu dem Motto unserer Kampagne ‚Silke bleibt Silke und Bernd bleibt Bernd‘. Sie haben ihre Aufgaben in die Netzgesellschaft mitgenommen.“

„Unsere Netztochter heißt jetzt Netze ODR, sodass man gleich am Namen die regionale Verbundenheit erkennt“, sagt Matthias Steiner, Geschäftsführer der Netze ODR. Fahrzeuge und die Kleidung der Netztochter zieren neben dem neuen Namen ein neues blau-grünes Logo, bestehend aus einer spitzen Klammer, deren zwei farbige Hälften ineinandergreifen. „Durch den fundamentalen Umbau der Energieversorgung ändern sich die Anforderungen an Netzbetreiber gewaltig“, führt der Vorstand der ODR aus.

Ihre Aufgaben werden mehr und komplexer, je weiter der Umbau der Versorgung auf erneuerbare Energien fortschreitet. „Um diesen Anforderungen gerecht zu werden und sie auch weiterhin wirtschaftlich erfüllen zu können, haben wir unsere Netztochter neu aufgestellt“, informiert er. Bei der EnBW ODR verbleibt der Vertrieb von Strom, Gas und Energiedienstleistungen – was weiterhin an der blau-orangen Farbgebung zu erkennen ist.