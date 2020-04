ODR-Mitarbeiter spenden 15 000 Euro an die Tafeln

Schnell und unkompliziert zu handeln, vor allem jetzt in Corona-Zeiten, war ihr Motor: Die Mitarbeiter der Ellwanger EnBW ODR haben 15 000 Euro an die Tafelläden im Versorgungsgebiet des Unternehmens gespendet. In Zeiten wie diesen sei dies wichtiger denn je, meint Betriebsratsvorsitzender Thorsten Häußer. Jetzt komme es vor allem darauf an, die Versorgung der Tafelläden mit Grundnahrungsmitteln sicherzustellen.

Unter dem Motto „Sehen und helfen“ ruft der Betriebsrat der EnBW ODR seit 2003 zu Spenden auf. Dabei geben Mitarbeiter Geld oder Stunden – und so werden jedes Jahr rund 25 soziale Einrichtungen in der Region finanziell unterstützt.

Die Tafelläden erhalten in regelmäßigen Abständen Mehl- und Nudelspenden über die ODR-Aktion. Ein zuverlässiger Partner ist in diesem Zusammenhang die Bruckmühle in Nähermemmingen. In den Genuss der Spenden kommen die Tafelläden in Ellwangen, Bopfingen, Heubach, Aalen, Crailsheim, Langenau, Nördlingen, Dillingen, Heidenheim und Welzheim. Das Foto zeigt ODR-Betriebsratsvorsitzenden Thorsten Häußer bei der Spendenübergabe mit Tobias und Simone Gerstmeyr von der Bruckmühle.