ODR-Mitarbeiter helfen im Katastrophengebiet an der Ahr

Momente von unglaublicher Solidarität und Menschlichkeit, aber auch Bilder von Verwüstung und Leid haben die sieben ODR-Kollegen von den Bezirkszentren Bopfingen und Giengen und der Montagekolonne sowie von der Freiwilligen Feuerwehr Ellwangen bei ihrem Einsatz im Hochwassergebiet erlebt.

Als die Stadtwerke Schwäbisch Hall anfragten, ob die ODR die Wiederinbetriebnahme des Niederspannungsnetzes im Ahrtal unterstützen könne, wurde nicht lange überlegt. Und so waren André Schneider, Lukas Handschuh, Artur Beß und Michael Schuster in der vergangenen Woche in Ahrweiler, gingen im Auftrag der Ahrtal-Werke von Haus zu Haus, prüften und reinigten Hauptsicherungen, wechselten zerstörte Kabelverteilerschränke aus und nahmen so Straßenzug für Straßenzug des ihnen zugewiesenen Abschnitts wieder in Betrieb. An den Ahrtal-Werken, dem örtlichen Netzbetreiber, sind die Stadtwerke Schwäbisch Hall zu 49 Prozent beteiligt.

„Unbeschreiblich, was die Menschen dort mitgemacht haben bzw. mitmachen“, blickt André Schneider auf die Verwüstung vor Ort zurück. In dieser Woche sind wieder zwei Kollegen von der ODR dort unermüdlich im Einsatz.

Philipp Lechner, Moritz Feil und Alexander Dürr wurden ebenfalls mehrere Tage von der ODR freigestellt, um als Mitglieder der Ellwanger Feuerwehr im Einsatzgebiet Sinzig zu unterstützen. An Aufgaben mangelte es nicht: Öl und Gefahrstoff pumpen, Schlamm schippen, Wasserbehälter füllen, eine komplette Getränkefabrik vom Schlamm befreien, freiwillige Helfer koordinieren oder einfach nur mal zuhören und seelische Stütze sein.

„Neben den vielen freiwilligen Helfern und einer riesigen Solidarität bleiben aber auch die Schicksale der Menschen, die ihr gesamtes Hab und Gut oder sogar Familienmitglieder verloren haben, im Gedächtnis“, resümiert Philipp Lechner.