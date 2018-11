ODR-Mitarbeiter fahren elektrisch

Als Stromanbieter setzt die EnBW ODR in Ellwangen auf Elektromobilität und geht mit gutem Beispiel voran: Fünf Elektrofahrzeuge und ein Hybridauto zählen inzwischen zur ODR-Flotte. Schon 2014 stand das erste Elektroauto auf dem Hof. Bis 2020 soll der Fuhrpark um zehn weitere Fahrzeuge mit elektrischen Antrieb aufgestockt werden.

Die Reichweite beträgt 140 bis 290 Kilometer, das Hybrid-Fahrzeug fährt die ersten 50 Kilometer elektrisch. Der Ladevorgang dauert an einer Haushaltssteckdose rund sechs bis acht Stunden, an einer Wallbox drei bis vier Stunden und rund eine Stunde an einer Schnellladesäule. Die Fahrzeuge stehen allen Mitarbeitern zur Verfügung. Aktuell können die E-Fahrzeuge an sechs Ladestationen auf dem ODR-Gelände aufgeladen werden. Im gesamten Versorgungsgebiet hat das Unternehmen über 50 Ladestationen installiert. Mit Hochdruck wird an einer flächendeckenden Ladeinfrastruktur gearbeitet.