Obersontheimer Vereinsheim durch Feuer zerstört

Von IPF- UND JAGST-ZEITUNG

Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag drei Männer gefasst, die in einen Supermarkt in Obersontheim im Kreis Schwäbisch Hall eingebrochen waren. Die Täter waren nach Mitternacht in den Discounter eingedrungen und wurden am Tatort von starken Polizeikräften festgenommen.

Das Trio wird verdächtigt, im Februar auch in einen Discounter in Dielheim im Rhein-Neckar-Kreis eingebrochen zu sein. Wie das Polizeipräsidium Mannheim mitteilte, werden die Täter noch am Wochenende dem Haftrichter vorgeführt.