Oberkurs von Sankt Loreto spendet für krebskranke Kinder

Da ihre Studienfahrt im letzten Schuljahr nicht stattfinden konnte, hat die Oberkurs-Klasse am Institut Sankt Loreto Ellwangen beschlossen, das dafür gesammelte Geld in der Klassenkasse an eine soziale Einrichtung zu spenden. Ausgewählt wurde der Förderkreis für tumor- und leukämiekranke Kinder in Ulm. Vertreterinnen des Oberkurses waren vor Ort, um die 517 Euro zu übergeben und wurden dort von der stellvertretenden Vorsitzenden des Förderkreises empfangen.

Die Schülerinnen erzählen begeistert: „Wir konnten auch einen Einblick gewinnen, wie sich die Arbeit durch Corona derzeit verändert hat und durften die Betreuungsräumlichkeiten besichtigen. Dabei konnten wir feststellen, dass diese Betreuung dennoch etwas anderes ist wie in normalen Kitas. Die Fachkräfte müssen noch flexibler und feinfühliger sein, da die Kinder teilweise nur ein oder zwei Stunden vor Ort sind oder auch noch nie zuvor von ihren Eltern getrennt waren.“