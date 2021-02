Obdachlose schweben in eiskalten Nächten in Lebensgefahr – Unterkünfte sind vorhanden

Wer in den kommenden Nächten kein Dach über dem Kopf hat, schwebt in Lebensgefahr. Laut Meteorologe Andy Neumaier fallen die Temperaturen auf der Ostalb auf bis zu minus 20 Grad. Wie die Stadtverwaltungen Ellwangen und Aalen betonen, muss niemand auf der Straße schlafen. Nun gilt besonders: Mit offenen Augen durch die Stadt gehen.

Denn auch die Bevölkerung soll sensibilisiert und aufmerksam sein. Liegt ein Mensch bei diesen Temperaturen ungeschützt draußen, wird es für ihn den sicheren Tod bedeuten. Kann er aus eigener Kraft keine Notunterkunft mehr aufsuchen, müssen Passanten reagieren.

„Es geht um Leben und Tod“, bestätigt der stellvertretende Leiter des Ellwanger Ordnungsamts, Jürgen Schäfer, im Gespräch. Außerdem: Die Kommunen sind zur Unterbringung verpflichtet. „Schnelle und unbürokratische Hilfe“ sei in diesen Fällen ausschlaggebend. „Wir haben bisher immer eine Lösung gefunden“, sagt Schäfer. Und fügt an: „Es lohnt sich, um jeden Menschen zu kämpfen.“

Was wirklich jeder tun kann, ist den Rettungsdienst unter der 112 zu rufen. Wolfgang Lohner, Caritas

Wohnungslose können direkt mit der Stadtverwaltung Kontakt aufnehmen, auch Passanten sollten dies tun, wenn sie einen Obdachlosen irgendwo liegen sehen würden. „Es ist bereits eine höhere Sensibilisierung bei der Bevölkerung da“, weiß der Leiter der Wohnungslosenhilfe der Caritas Ostwürttemberg, Wolfgang Lohner. In dieser Wintersaison hätten sich bereits etliche Menschen gekümmert. Und er betont: „Was wirklich jeder tun kann, ist den Rettungsdienst unter der 112 zu rufen.“ Aber auch die Polizei ist Ansprechpartner in solchen Situationen.

Ist die Stadtverwaltung in Ellwangen beziehungsweise das Ordnungsamt nicht mehr zu erreichen, geht die Polizei auf Jürgen Schäfer zu. Er fordert regelrecht jeden dazu auf, zu handeln. „Ich will an keinem Morgen den Anruf erhalten, dass in Ellwangen jemand erfroren ist“, sagt er. Rettungsdienste, Polizei, Caritas und Stadtverwaltungen arbeiten in einem engen Netzwerk zusammen, Möglichkeiten der Unterbringung gibt es für jeden.

15 Betten für Männer, sechs für Frauen

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie ergibt sich durch die Ansteckungsgefahr ein weiteres Problem, womöglich auch Bedenken bei Wohnungslosen, in eine Unterkunft zu gehen. „Da stehen wir jetzt vor der Wahl: Erfrieren oder Corona-Ansteckung“, sagt Wolfgang Lohner von der Caritas. Natürlich gehe es in erster Linie um Hilfe vor Ersterem. „Wir haben keine großen Schlafsäle, das hatten wir aber auch schon vor Corona nicht“, schildert Lohner die Umstände. Privatsphäre, die Vermeidung von Konflikten und Übergriffen. Fünf Zimmer gebe es deshalb in der Notunterkunft in der Aalener Düsseldorfer Straße 29 für Männer, 15 Betten stehen zur Verfügung.

„Außerdem haben wir zwei abgetrennte Zimmer für Frauen mit sechs Betten.“ Es gebe sogar ein Paarzimmer, das derzeit belegt sei. „Die Leute sollen sich sicher fühlen. Deswegen haben wir das entzerrt“, sagt er. Aber was ist mit der Gefahr durch das Coronavirus? „Wir haben die Möglichkeit, Schnelltests zu machen. Allerdings nur bei Bedarf“, so Lohner weiter. Erst neulich seien alle Bewohner – die Zimmer seien derzeit nahezu belegt – auf Sars-CoV-2 getestet worden. „Alle negativ“, versichert der Leiter der Wohnungslosenhilfe. Außerdem würden FFP2-Masken kostenlos ausgegeben. Im Haus herrsche nämlich Maskenpflicht.

Dennoch sind wir auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen. Sascha Kurz, Stadtsprecher Aalen

Damit wirklich die traurige Nachricht ausbleibt, dass ein Mensch auf den Straßen aufgrund der Kälte den Tod gefunden hat, achten auch Sozialdienst und Gemeindevollzugsdienst auf Obdachlose, laufen gezielt bestimmte Punkte ab. So auch in Aalen, erzählt Stadtsprecher Sascha Kurz. „Die haben eine Hotspot-Karte. Auf der sind die neuralgischen Punkte eingezeichnet“, sagt er. Regelmäßig werde dort nachgesehen, damit niemandem etwas passiert. „Dennoch sind wir auf die Mithilfe aus der Bevölkerung angewiesen“, betont der Stadtsprecher.

Denn ein Kältebus beispielsweise wird in der Kreisstadt nicht im Einsatz sein. Auch das habe zum Teil mit der Corona-Pandemie zu tun. „Die Themen Impfen und Tests lagen im Fokus, haben Kapazitäten gebunden.“ Der Bus werde aber wieder auf die Agenda kommen, versichert Kurz.

Haus der Caritas: Nicht zu übersehen

Wer sich in Aalen spontan aufwärmen will, geht in die Düsseldorfer Straße 29 – in das „knallorangene Haus. Wir sind nicht zu übersehen“. Dort gibt es laut Lohner eine Art Wärmestube, tagsüber sei die Tür offen. Auch in Ellwangen wird bei akuter Gefahr schnell gehandelt, versichert Jürgen Schäfer. „Wir stehen immer mit Rat und Tat zur Seite.“