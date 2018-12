OB-Wahl: Erster Wahlgang am 26. Mai

2019 läuft die Amtsperiode von OB Karl Hilsenbek ab. Deshalb musste der Gemeinderat einen Termin für die OB-Wahl festlegen. Allerdings anders, als es im Verwaltungsausschuss beschlossen worden war.

Eigentlich sollte der erste Wahlgang am 5. Mai sein, der zweite am 26. Mai. Dann wären OB-, Kommunal- und Europawahl zusammengefallen. Das ist das Problem. Weil die Stimmzettel für die OB-Wahl und die EU-Wahl in sehr ähnliche, hellrote Umschläge gepackt werden müssen, hätte es bei Briefwahl passieren können, dass Stimmzettel für die OB-Wahl für den ersten Termin aus Versehen auf dem Haufen der EU-Wahl landen und erst drei Wochen später gefunden werden. Dann hätte die Wahl natürlich angefochten werden können, sagte Julian Kohler vom Hauptamt.

Verbinde man aber den ersten Wahlgang der OB-Wahl mit der Kommunalwahl, müssen bei der Briefwahl die Stimmzettel für OB und Gemeinderat gemeinsam in einen großen, gelben Umschlag gesteckt werden und der für die EU-Wahl in besagten hellroten. So sei die Verwechslungsgefahr gebannt.

Der Gemeinderat stimmte den neuen Terminen zu. Der erste Wahlgang ist also am 26. Mai, der zweite am 16. Juni. Bewerbungsschluss für den ersten Wahlgang ist der 29. April, für den zweiten der 29. Mai.