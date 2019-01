OB-Kandidat: CDU will sich kommende Woche festlegen

Das Rennen um den vakanten Oberbürgermeisterposten in Ellwangen gewinnt weiter an Fahrt. Nachdem sich in der vergangenen Woche mit dem Bühlertanner Bürgermeister Michael Dambacher ein erster potentieller Kandidat aus der Deckung gewagt hat, will die Ellwanger CDU in der kommenden Woche entscheiden, ob sie Dambacher im Wahlkampf unterstützen wird. Wie der Vorsitzende des CDU-Stadtverbands Gerhard Rettenmaier am Montag bei einem Pressegespräch betont hat, sei das derzeit keineswegs klar. Denn zwischenzeitlich habe sich bei der CDU ein weiterer „geeigneter Bewerber“ um den OB-Posten gemeldet, der – wie Dambacher – ebenfalls auf die Rückendeckung der Ellwanger Christdemokraten baut.

Wer der zweite Kandidat ist, will Rettenmaier zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht preisgegeben. Es sei – wie zuvor schon mit Dambacher – „absolute Vertraulichkeit“ vereinbart worden. Nur so viel lässt sich der CDU-Stadtverbandsvorsitzende entlocken: „Es ist ein Mann. Und er wäre grundsätzlich geeignet für das Amt.“

Bewerbungsfrist beginnt erst am 16. März

Dieser mögliche, zweite Bewerber sei nach der Verlautbarung von Oberbürgermeister Karl Hilsenbek, am 26. Mai nicht mehr kandidieren zu wollen, an die CDU herangetreten. Er wird sich nun gemeinsam mit Michael Dambacher Ende der kommenden Woche bei einer CDU-internen Veranstaltung, an dem neben der CDU-Fraktion auch die Spitzen des CDU-Stadtverbands sowie der vier Ortsverbände und der Jungen Union teilnehmen, präsentieren. Noch an diesem Abend will die CDU entscheiden, wen sie von den beiden im OB-Wahlkampf unterstützen wird.

Eine außergewöhnlich frühe Entscheidung, wenn man bedenkt, dass die Ellwanger OB-Stelle erst am 15. März im Staatsanzeiger öffentlich ausgeschrieben wird und die offizielle, fünfwöchige Bewerbungsfrist somit auch erst am 16. März zu laufen beginnt. Nicht auszuschließen, dass dann noch weitere Interessenten, auch CDUler, ihren Hut in den Ring werfen möchten.

Rettenmaier ficht das nicht an. Aber: „Nachdem die Presse berichtet hat, brodelt die Gerüchteküche in der Stadt gewaltig. Wir müssen uns frühzeitig entscheiden.“ Auf keinen Fall wolle die CDU wieder in eine Situation kommen wie im Jahre 2003, als die Partei mit dem Ellwanger Staatsanwalt Armin Burger und dem Schömberger Bürgermeister Gerhard Vogel zwei Kandidaten ins Rennen schickte – die am Ende gegen den parteilosen Karl Hilsenbek das Nachsehen hatten. „Zwei CDU-Kandidaten... das darf uns nicht wieder passieren“, unterstreicht Rettenmaier mit Nachdruck.

Für Rettenmaier ist es dabei durchaus denkbar, dass die Freien Bürger und die CDU am Ende einen gemeinsamen Kandidaten unterstützen. Nachdem sich die Freien Bürger bereits festgelegt haben, müsste das dann der 39-jährige Michael Dambacher sein, der derzeit Bürgermeister in Bühlertann ist. Wie Rettenmaier ausführt, habe die CDU – wie auch die Freien Bürger – frühzeitig, „schon im vergangenen Jahr“, in Kontakt mit Dambacher gestanden. Er sei fraglos ein möglicher „gemeinsamer Kandidat für das bürgerlicher Lage“ aus Freien und CDU.