OB Hilsenbek trägt seine Absetzung mit Fassung

Zum letzten Mal hat die Ellwanger Narrenpolizei den Oberbürgermeister Karl Hilsenbek am Faschingsdienstag abgesetzt. Hilsenbek, der in ein königliches Ornat gekleidet war, wurde in einer Sänfte aus dem Rathaus getragen. Im Schatten des Narrenbaumes übergab er den symbolischen Stadtschlüssel an die Narren. Da Hilsenbek bei der Oberbürgermeisterwahl im Mai nicht mehr antritt, kam er zum letzten Mal in den Genuss, das Zepter der Stadt an die Narren abzugeben.