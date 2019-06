OB Hilsenbek ist Ehrenbürger von Abbiategrasso

Oberbürgermeister Karl Hilsenbek ist bei seinem letzten offiziellen Besuch in Abbiategrasso zum Ehrenbürger der italienischen Partnerstadt ernannt worden.

In seiner Laudatio hob Bürgermeister Cesare Nai das verlässliche und kontinuierliche Engagement hervor, das Hilsenbek in den vergangenen 16 Jahren gezeigt habe. Hilsenbek habe immer wieder persönlich neue Kontakte gefördert und viele Begegnungen ermöglicht. So hätten zahlreiche Begegnungen zwischen den beiden Musikschulen stattgefunden, auch das Jugendblasorchester war mehrfach in Abbiategrasso eingeladen. Bürgergarde, Feuerwehr, Gruppen der evangelischen und katholischen Kirche sowie Fußballmannschaften oder Marathonläufer sind mehrfach in Abbiategrasso zu Gast gewesen. So sei der Gedanke des Austauschs nachhaltig gefördert worden.

Hilsenbek sei es immer wichtig gewesen, die Besonderheiten und Traditionen der beiden Städte bekannt zu machen. Er habe sich immer als hervorragender Gastgeber gezeigt, der die Aufenthalte der italienischen Freunde in Ellwangen, so oft es nur ging, selbst begleitet habe, sagte Nai.

Die Ehrenbürgerschaft wird in Abbiategrasso an Personen verliehen, die nicht im Einwohnerverzeichnis der Stadt eingetragen sind, die sich jedoch durch intensive Bemühungen um den Geist der Freundschaft zwischen der Stadt Abbiategrasso oder anderen Städten in Italien oder anderen Nationen verdient gemacht haben. Karl Hilsenbek ist erst der zweite Ehrenbürger von Abbiategrasso.