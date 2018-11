OB Hilsenbek fällt drei Wochen aus

Zwangspause für OB Karl Hilsenbek: Er muss in Reha und fällt ab Dienstag, 13. November, für drei Wochen aus.

Hilsenbek hatte sich bei einer städtischen Veranstaltung verletzt und bisher versucht, die Verletzung ambulant behandeln zu lassen. Weil das nicht gefruchtet hat, habe ihm sein Arzt einen stationären Aufenthalt in einer Reha-Einrichtung empfohlen. Vorerst für drei Wochen, ob die Maßnahme verlängert wird, wird sich weisen. Hilsenbek war wichtig zu betonen, dass er in seiner 15-jährigen Amtszeit zum ersten Mal krankheitsbedingt ausfällt. Er wird deshalb auch in den Ortschaftsratssitzungen fehlen, in denen nun reihum über den Haushalt für 2019 beraten wird.