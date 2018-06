OB Hilsenbek enthüllt eine Stauferstele auf dem Schloss

Im Rahmen des Tags des offenen Denkmals wird am Sonntag, 9. September, um 15.30 Uhr auf der Wiese vor dem Schlosstor des Ellwanger Schlosses eine Stauferstele enthüllt. Das Haus Hohenstaufen hat dem Heiligen Römischen Reich drei Kaiser geschenkt: Friedrich I. Barbarossa, seinen Sohn Heinrich VI. und seinen Enkel, den „ersten Europäer“ Friedrich II..

Gestiftet wurde das etwa drei Meter hohe und circa 25000 Euro teure Denkmal, das gestern aufgestellt wurde, von dem aus Ellwangen stammenden und in Stuttgart lebenden Diplom-Ingenieur Georg Lochner, der im Bereich Restauration von Bauten (darunter die Ellwanger Basilika) tätig war und dessen Schwester in Ellwangen wohnt. Gefertigt wurde die voluminöse Stele von Bildhauer Markus Wolf aus Plieningen. Die Tätigkeit des Komitees der Stauferfreunde begann zur Jahrtausendwende. Am 13. Dezember 2000 wurde zum 750. Todestag Friedrichs II. an dessen Sterbestätte im apulischen Fiorentino die erste Stauferstele eingeweiht. Mittlerweile stehen etwa 20. Die Stelen sollen in ganz Europa aufgestellt werden, um Europa zusammenzuführen.

Nach der Enthüllung der Stele durch den Stifter, das Komitee der Stauferfreunde und Oberbürgermeister Karl Hilsenbek hält Bundestagspräsident a. Dr. Dr. Philipp Jenninger im Thronsaal des Schlosses den Festvortrag. Andreas Raab vom Komitee der Stauferfreunde referiert über „Die europäische Idee der Stauferstelen“. Im Anschluss gibt die Stadt einen Empfang. (sj)