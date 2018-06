OB Hilsenbek ehrt die erfolgreichen Teilnehmer bei „Jugend musiziert“

Mit insgesamt 22 Preisträgern hat die städtische Musikschule Johann Melchior Dreyer beim diesjährigen Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Steinheim, Waldstetten und Schwäbisch Hall hervorragend abgeschnitten. 18 erste und vier zweite Preise wurden erspielt. Oberbürgermeister Karl Hilsenbek würdigte das Engagement und das Talent der jungen Musikerinnen und Musiker am Montagabend bei der Ehrung der Preisträger im Saal der Musikschule. Fünf Preisträger haben eine Weiterleitung zum Landeswettbewerb in Bietigheim-Bissingen.

Die Ellwanger Musikschule hat beim Regionalwettbewerb 50 Prozent aller Wertungen im Fach Gitarre Solo (drei von sechs) und 50 Prozent aller Wertungen Duo Streicher und Klavier (zwei von vier) erzielt. An dem Wettbewerb hatten sich 14 Musikschulen aus ganz Ostwürttemberg beteiligt.

OB: Ellwanger Musikschule hat „richtig abgeräumt“

Oberbürgermeister Karl Hilsenbek würdigte die Erfolge der talentierten Schüler auch als Bestätigung der Arbeit der Lehrkräfte an der städtischen Musikschule in Ellwangen, die in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Bei dem Wettbewerb habe „unsere Musikschule richtig abgeräumt“, freute er sich. Ein dickes Lob des OB ging auch an die Eltern und an den Förderverein der Musikschule, der sich finanziell und mit Leistungen einbringe.

„Ja, die Musikschule blüht. Man hört's“, gratulierte Musikschulleiter Moritz von Woellwarth den Preisträgern. „Ich bin wirklich stolz auf die Schülerinnen und Schüler der Musikschule“, sagte er: „Es ist Freude am Musizieren.“ Der Wettbewerb lohne sich, lobte von Woellwarth das „unglaubliche Engagement“ und den „Sprung“ innerhalb zweier Monate: „Da kann sich die Musikschule Ellwangen durchaus sehen lassen.“ Die neue Vorsitzende des Fördervereins, Irina Bauder-Begerow, lobte die exzellente Arbeit der Musikschule und beglückwünschte alle Preisträger mit einem Notengutschein als Geschenk.

Sie haben Preise erhalten

Erste Preise bei der Solowertung haben erhalten: Marie Hornung (Blockflöte), Josef Jenne (Trompete), Lara Wiedenhöfer, Magdalena Deis, Veronika Schneider (alle Querflöte), Gina Principi, Sarah Principi und Luise Pfisterer (alle Gitarre). Bei der Ensemblewertung (Klavier und ein Streichinstrument) haben Gina Principi (Violine) und Emma Principi (Klavier) einen ersten Preis erzielt.

Einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb in Bietigheim-Bissingen erhielten Tobias Träger (Euphonium), Johanna Ebert (Horn), David Igel (Violoncello), Christian Brunk, Ludwig Behr, Anne Haller, Vivien Haußer, Matteo Konrad und Ben Wegel (gemeinsames Ensemble Schlagzeug mit der städtischen Musikschule Aalen). Einen zweiten Preis erspielten Moritz Foltin, Stephanie Gruber, Jakob Hach und Lina Hompf (Ensemblewertung Schlagzeug). Die Preisträger sind Schüler der Klassen Steffi Holzwarth (Blockflöte), Gernot Stepper (Querflöte), Wendelin Dauser (Blechblasinstrumente), Christoph Haußer (Gitarre), Ulrich Widdermann (Violine), Maya Onishi (Klavier), Roman Guggenberger (Violoncello) und Bernd Brunk (Schlagzeug).

Bei dem Ehrungsabend für die Preisträger gab es auch einige Vorspiele, darunter von der blutjungen Marie Hornung auf der Blockflöte. „Du hast die volle Punktzahl bekommen, mehr geht nicht: Eins mit Stern“, gratulierte OB Hilsenbek dem Mädchen zu seiner Glanzleistung und übergab ihm die Urkunde.