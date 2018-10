OB gratuliert Andreas Wolpert zum Ironman

Der Ellwanger Andreas Wolpert hat am vergangenen Samstag bei der Triathlon Weltmeisterschaft – dem Ironman– in Kona (Hawaii) erfolgreich abgeschlossen. Für die Strecke von 3,86 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen benötigte er neun Stunden 35 Minuten und 48 Sekunden und kam damit als 431. von 2384 Athleten ins Ziel. Für die Teilnahme an dieser Weltmeisterschaft ist eine Qualifizierung erforderlich, damit starten in Hawaii nur die besten Sportler der Welt in dieser Sportart.

Als begeisterter Marathon- und Langstreckenläufer zeigte sich OB Karl Hilsenbek von der Leistung Wolperts mehr als begeistert , Wolpert habe in Kona eine „unglaubliche körperliche Leistung“ vollbracht, so Hilsenbek.

Andreas Wolpert hatte sich mit der Teilnahme am Ironman einen echten Lebenstraum erfüllt und die Stadt Ellwangen hat mit ihm jetzt einen echten „Hawaii-Ironman“, der das Schwimmen einst im Ellwanger Wellenbad gelernt hat.