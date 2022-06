OB Dambacher führt Kinder übers Gartenschau-Gelände

Die Landesgartenschau Ellwangen 2026 GmbH bietet in den Sommerwochen weitere Führungstermine im künftigen Landesgartenschau-Areal an – vier davon mit Oberbürgermeister Michael Dambacher. Mit Informationen aus wirklich erster Hand können sich Interessierte vor Ort die geplanten Umgestaltungen für die Daueranlagen der Landesgartenschau 2026 in Ellwangen erklären lassen.

Zusätzlich gibt es zwei Termine mit besonderem Fokus: Einmal wird sich OB Dambacher speziell Kindern widmen und die jüngsten künftigen Besucher über das Gelände führen. Und eine Führung wird sich inhaltlich stark an den ökologischen Aufwertungen orientieren, auf die Gewässerökologe Manuel Redling vom Regierungspräsidium eingehen wird.

Die Termine im Überblick: Freitag, 8. Juli, 14.30 Uhr: Führung mit OB Michael Dambacher, Anmeldung unter: https://eveeno.com/jagstfuehrung0807

Donnerstag, 14. Juli, 17 Uhr, Führung mit Gewässerökologe Manuel Redling, Anmeldung unter: https://eveeno.com/jagtsfuehrung1407

Donnerstag, 18. August, 17 Uhr Führung mit OB Michael Dambacher, Anmeldung unter: https://eveeno.com/jagstfuehrung1808

Montag, 25. August, 15 Uhr, Führung für Kinder & Jugendliche OB Michael Dambacher, Anmeldung unter: https://eveeno.com/jagstfuehrung2508

Donnerstag, 1. September, 17 Uhr, Führung mit OB Michael Dambacher, Anmeldung unter: https://eveeno.com/jagstfuehrung0109