OB Dambacher besucht erstmals Abbiategrasso

Oberbürgermeister Michael Dambacher hat zusammen mit einer kleinen Delegation seinen ersten Besuch in der italienischen Partnerstadt Abbiategrasso absolviert. Der Antrittsbesuch des Ellwanger OB in der lombardischen Stadt musste wegen der Corona-Pandemie immer wieder verschoben werden.

Vor Ort wurden der Delegation die Stadt und die Region ausführlich vorgestellt. Organisiert wurde der Aufenthalt von Valter und Daniela Bertani, die schon seit vielen Jahren die partnerschaftlichen Beziehungen der beiden Städte begleiten und der Ellwanger Bevölkerung durch viele Besuche bekannt sind.

Der amtierende Bürgermeister von Abbiategrasso, Cesare Nai, und der Ellwanger OB vereinbarten eine intensive Fortsetzung der Beziehungen. „Die Verhinderung von Kriegen und Konflikten kann nur gelingen, wenn ein intensiver Austausch zwischen den Menschen stattfindet und damit die Grundlage für Vertrauen und somit für Frieden gelegt wird“, so Dambacher. Gegenseitige Hilfe in Krisenzeiten gehöre ebenso dazu wie regelmäßige Besuche. So bedankte sich Bürgermeister Nai nochmals ausdrücklich für die Unterstützung in der Corona-Krise, bei der vor allem medizinisches Material von Ellwangen nach Italien geschickt wurde.

Vereinbart wurde auch, die 30-jährige Partnerschaft der Städte Ellwangen und Abbiategrasso angemessen zu würdigen. Die Jubiläumsfeierlichkeiten hätten im Jahre 2021 begangen werden sollen, mussten jedoch wegen der Pandemie verschoben werden.

OB Dambacher bedankte sich für einen sehr gelungenen Aufenthalt mit intensiven Begegnungen und bleibenden Eindrücken aus der italienischen Partnerstadt. Er wünscht Bürgermeister Nai zudem viel Erfolg bei den in Kürze anstehenden Bürgermeisterwahlen in Abbiategrasso.