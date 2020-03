Nummern sichern für die Kinderbedarfsbörse

Das Börsenteam des Kindergartens Sankt Canisius geht davon aus, dass die Kinderbedarfsbörse am Samstag, 14. März, im Ellwanger Jeningenheim trotz des Coronavirus stattfinden kann, und macht darauf aufmerksam: Es sind noch wenige Nummern zu vergeben. Wer also Interesse hat, bitte schnellstmöglich melden unter E-Mail: st.canisius@gmx.de. Bitte eine E-Mail mit Name und Telefon senden, die Nummer wird dann umgehend per E-Mail zurückgeschickt. Oder Telefon 0151 / 53330397 (von 14.30 bis 18 Uhr). Es wird eine Verkaufsgebühr von 2 Euro erhoben.