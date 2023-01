Nuilermer Schlierbachfetzer starten in die fünfte Jahreszeit

„Punk’s not dead – Fetzer Rock forever“. Ganz nach diesem Motto sind die Nuilermer Schlierbachfetzer auf ihrer Faschingstour im neuen Kostüm unterwegs.

Aufgrund der zweijährigen Zwangspause musste das neues Outfit darauf warten, seinen ersten Fasching zu erleben. In diesem Jahr ist es aber soweit. Im Jahr 2020 haben die Gruppenmitglieder ihre „Indien-Namaste“-Kostüme in den Schrank gehängt und sind nun in den kommenden drei Jahren als Klassik-, Rave- und Gothic-Punks unterwegs. Keines der Kostüme ist gleich, jeder hat seine Kleidung individuell selbst gestaltet. Es gibt zerrissene Hosen, mit Nieten und Aufnäher versehene Jacken und quietschbunte Perücken. Außerdem sind die Gesicht mit Aurbrush geschminkt.

Zum Auftakt in die neue Saison starteten die Nuilermer Schlierbachfetzer mit einem Fototermin. Anschließend ging es zum ersten Auftritt nach Böbingen zum „Dreikönigsgugg“ der Remstalgugga.

Die Schlierbachfetzer sind außerdem auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Wer Lust und Spaß an Musik und dem Fasching hat, ist willkommen. Die Kontaktaufnahme erfolgt per Mail an info@schlierbachfetzer.de.