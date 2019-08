Notfallseelsorger: Wenn eine Welt zusammenbricht

Wenn der Piepser losgeht, schnellt der Puls in die Höhe. Dieser unüberhörbare Ton durchbricht den Alltag von elf Frauen und Männern aus dem Dekanatsbezirk Ellwangen/Neresheim. Sie sind Notfallseelsorger, ein Dienst in extremen Situationen, die fast immer mit dem Tod zu tun haben.

Alle vier bis sechs Wochen trifft sich das Team der Notfallseelsorger in einer beschaulichen Gartenwirtschaft in Schleifhäusle. Die Frauen und Männer setzen sich an einen Tisch, besprechen den Dienstplan für die nächsten Monate. „Man hat immer eine Woche Bereitschaftsdienst, und das dann 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche“, sagt Notfallseelsorgerin Irmgard Wiest. Zudem ist die Runde ein wichtiger Austauschplatz für Erlebtes. Die Notfallseelsorger können von von den Dingen berichten, die ihnen noch auf der Seele liegen, und von den Situationen, die sie nicht so einfach wegstecken.

Das Schwierigste ist es, beim Überbringen einer Todesnachricht dabei zu sein. Reinhold Baumann

„Das Schwierigste ist es, beim Überbringen einer Todesnachricht dabei zu sein“, so berichtet Comboni-Pater Reinhold Baumann. Die Angehörigen wissen noch nichts von dem Schreckensmoment, der ihr weiteres Leben entscheidend verändern wird. „Man trifft die Menschen in ihrem Alltag an, und du weißt ganz genau, dass jetzt eine Welt zusammenbrechen wird“, sagt Baumann. Die Todesnachricht selbst überbringe immer die Polizei. „Wir sind dann im Anschluss für die Angehörigen da, wir kümmern uns um sie, und zwar ohne Zeitdruck“.

Wie in Schockstarre seien die Angehörigen oft, erlebt Hans-Peter Ziegler, der im Rettungswesen tätig ist, immer wieder. Dann gelte es zuzuhören, da zu sein, erste Schritte zu überlegen und manchmal auch, die Möglichkeit des Abschieds zu schaffen.

Jeder Fall ist anders

Anderthalb Jahre lang werden die Notfallseelsorger auf ihren Dienst vorbereitet. Auch wenn es auch ein gewisses Schema gibt, nach dem sie vorgehen können, so ist doch jeder Fall anders. „Wir fühlen uns hinein in die Situation und halten sie gemeinsam aus“, sagt Renate Huober. Schon oft habe sie den Satz gehört: „Es war so gut, dass sie da waren.“ Aber allzu viel dürfe man auch nicht erwarten. Oft erlebe man auch, dass Menschen diese Situationen völlig ausblenden und sich danach nicht einmal daran erinnern, wer sie in den ersten Stunden getröstet hat, ergänzt Peter Müller,

Zeit schenken, um Schweres gemeinsam auszuhalten

Das empfinden die Notfallseelsorger jedoch nicht als schlimm. Man spüre die Dankbarkeit und der Menschen, auch wenn sie nicht ausgesprochen werde. Das ist die Motivation für die elf Frauen und Männer im Notfallseelsorger-Team Ellwangen, diesen Dienst ehrenamtlich zu tun. Sie schenken ihre Zeit, um gemeinsam Schweres auszuhalten.