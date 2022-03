Notfallsanitäter liest Bürgerinitiative die Leviten

Nachts um drei Uhr in Aalen. Rückfahrt von einem Einsatz. Wieder einmal war Corona im Spiel. Die Müdigkeit macht sich bemerkbar. Endlich biegt der Rettungswagen in den Hof der Wache ein. Da erkennt ein Notfallsanitäter im Augenwinkel Zettel an den geparkten Fahrzeugen. Als er aussteigt und das kleine, bunte Papier an seinem eigenen Auto anschaut, ist er sofort wieder hellwach und denkt: „Das ist ja wohl ein Witz.“ Auf dem Flyer wird zur Demo „Ohne Masken für freien Impfentscheid“ aufgerufen.

„Welch blanker Hohn“, findet der Notfallsanitäter (sein Name ist der Redaktion bekannt), das Stück Papier sei „klar der bekannten Szene zuzuordnen“. Für ihn ist es ein Aufruf ganz anderer Art. „Auf diese Einladung habe ich nach über zwei Jahren Pandemie an vorderster Front nur gewartet“, schreibt er der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“.

Seit zwei Jahren sei er mehrfach täglich im Vollschutz bei schwer erkrankten Covid-Patienten, die um ihr Leben bangen und den Kampf nicht immer gewinnen, so der Sanitäter. Mehrfach täglich verbringe er im Vollschutz körperliche Schwerstarbeit. Patienten über Stockwerke zum Rettungswagen tragen, Mut zusprechen, konzentriert bleiben, versorgen, helfen. Überstunden schieben, Personalausfälle kompensieren, das „System am Laufen halten“. Zwei Jahre die Überlastung der Kliniken erleben, zeitweise erkrankte Patienten über Hunderte Kilometer in andere Landkreise und Bundesländer verlegen: „Ich könnte noch ewig weitermachen“, sagt der Notfallsanitäter und wendet sich an die Verfasser des Aufrufs: „Da habt ihr euch den Richtigen ausgesucht. Befreit mich!... Von eurem Realitätsverlust!... Ihr denkt, ihr kämpft für eine ,lebenswerte Ostalb’ und eure Mitmenschen. Dabei kämpft ihr nur für euch. Für euch und euren puren Egoismus. Schämt euch!“.

Gerichtet sind seine Worte an die Bürgerinitiative „Lebenswerte Ost-alb“, die sich nach eigenen Angaben am 10. Januar in Aalen gegründet hat. Bis Mitte März sei die Anzahl der Mitglieder von 20 auf 30 gestiegen, heißt es auf ihrer Website. Ihr Zweck erschließt sich aus der Frage: „Sind die erheblichen Einschränkungen unserer Menschenrechte und bürgerlichen Freiheitsrechte eigentlich verhältnismäßig, wirksam und sinnvoll? Wie begründen die Verantwortlichen die Maßnahmen?“ Die Initiative suche nach Antworten. Konkreter wird es, wenn man eine Auswahl von Fragen betrachtet, die an die BI geschickt worden seien. Es geht ums Impfen, um Tests und Spaziergänge.

Auf dem Flyer, den der Sanitäter an seinem Auto fand, sind auch die Adressen weiterer Initiativen aufgelistet. Darunter die einer „Gesellschaft der Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie (mwgfd)“. Deren Vorsitzender ist der Professor im Ruhestand Sucharit Bhakdi, von dem sich die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz wegen seiner Positionen zur Covid-19-Pandemie distanziert, weil sie sie „als irreführend bis falsch“ betrachtet“. Auch auf die Seite „nichtimpfen.de“ verweist der Aufruf. Ihr Herausgeber Thomas Schneider bezeichnet sich selbst als „Evangelist im Auftrag der Arbeitsgemeinschaft Weltanschauungsfragen e.V. und der Arbeitsgemeinschaft Welt“, deren Seiten für sich selbst sprechen. Nebenbei macht der Zettel Werbung für ein neues Zahlungsmittel namens „minutocash“.