Noch liegt er: Der Narrenbaum des FCV Ellwangen

Nachdem die Aktiven des FCV Ellwangen bisher gänzlich auf ihren Fasching verzichten mussten, werden sie am Freitag, 18. Februar, um 18 Uhr am Fuchseck den Narrenbaum stellen und im Anschluss meistbietend an Interessenten versteigern.

Dies sei zwar nur ein kleiner Ersatz, wenn man daran denke, dass an diesem Wochenende die drei Prunksitzungen und der „legendäre Kinderfasching“ in der Stadthalle über die Bühne gegangen wären, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

Die Veranstaltung findet für alle Teilnehmer unter Einhaltung der derzeit gültigen Corona-Regelungen statt. Die Aktiven freuen sich auf eine rege Teilnahme der „faschingsbegeisterten Ellwanger“ und somit auf entsprechende Kaufinteressenten.