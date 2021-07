Noch gibt es den Ochsenbraten

Am Samstag, 24. Juli, wird auf dem Schloss wie im vergangenen Jahr wieder der Ochsenbraten ausgeben, auch wenn das Fest der Heimattage nicht stattfinden kann. Aktuell gibt es noch die entsprechenden „Ochsenbraten-Bezugsscheine“ bei der Tourist-Info in der Marienstraße 1 zum Preis von acht Euro zu kaufen. Die Ochsenbraten mit Schupfnudeln, die von der Bürgergarde vorbereitet werden, können dann am 24. Juli im Schloss zwischen 16.30 und 18 Uhr und zwischen 18 und 19.30 Uhr gegen Vorlage des Scheins abgeholt werden.