Noch freie Plätze bei den „fleißigen Lieschen“

Beim Kurs „Die fleißigen Lieschen“ des Ellwanger Ferienprogramms sind noch Plätze frei. Das teilt das Jugend- und Kulturzentrum in einem Schreiben mit.

Vom 29. und 31. August findet im Bauernhaus und im Garten in der Rattstadterstraße 22 in Neunheim ein Kurs für Mädchen von 10 bis 12 Jahren statt. Die „fleißigen Lieschen“ nähen am ersten Tag mit der Nähmaschine eine Schürze, die sie am zweite Tag gleich einsetzen können. Es wird mit Spaß und Freude in der Küche eine Überraschung für die Eltern gezaubert. Der Kurs geht von 10 Uhr bis 16 Uhr.

Der Kurs kostet 49 Euro für beide Tage, inklusive Material und Verpflegung. Die Eltern werden zum Abschluss-Dinner eingeladen. Durchgeführt wird der Kurs von Inge Rieger, Monika Herschlein und Nour Yassine. Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon 07961/76 04.