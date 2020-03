Nikolaus Geiß war 42 Jahre Kfz-Mechaniker

Nach 42 Jahren im Autohaus Egetemeyer ist Nikolaus Geiß in den wohlverdienten Ruhestand getreten. Geiß war seit April 1978 als Kfz-Mechaniker im Autohaus Egetemeyer angestellt. Durch sein technisches Verständnis und die Bereitschaft, sich stetig weiterzuentwickeln, leistete Geiß einen wertvollen Beitrag für das Autohaus. Die Familie Egetemeyer verabschiedete Nikolaus Geiß offiziell: „Wir schätzten an Herrn Geiß besonders seine Zuverlässigkeit und die Fähigkeit, unsere Kunden zu begeistern. Dadurch war er am Wachstum und Erfolg unseres Unternehmens beteiligt“, so Geschäftsführer Gebhard Egetemeyer.