Nicole ist schnell, umweltfreundlich und elf Meter lang

Eigentlich sieht sie aus wie ein endlos langer Kopierer. Doch in ihr befindet sich die neueste Digitaldrucktechnik, die am Ende bis zu 18000 Blatt bedrucktes Papier pro Stunde ausspuckt. Die Mitarbeiter haben die Maschine Nicole getauft. Sie ersetzt nun in der Ellwanger Druckerei Opferkuch im Medienzentrum eine ganze Produktionsstraße mit den drei Arbeitsschritten Druckplattenbelichtung, Offsetdruck und buchbinderischer Verarbeitung. Heute erreichen die Druckdaten Nicoles Computergehirn, den Rest erledigt sie alleine.

Druckereibesitzer Berthold Opferkuch hat 20 Prozent Zeitersparnis gemessen, seit Nicole im Einsatz ist. Das passt zum Ziel seines Unternehmens: „Wir wollen effizienter arbeiten und neue Märkte erschließen“, sagt er. Effizient arbeitet vor allem die Druckmaschine selbst. Ein unabhängiges Ingenieurbüro habe ermittelt, dass nun im Vergleich zu den alten Offsetdruckgeräten mit 66 Prozent CO -Ersparnis gedruckt werde. Dieser Umweltvorteil spart auch Geld, denn er resultiert aus einem deutlich geringeren Stromverbrauch. Aber auch andere Ressourcen würden geschont, erklärt Opferkuch. Der Wasserverbrauch sinke und es falle keinerlei Abfall mehr an, der nicht recycelt werden könne.

Weil die Maschine so umweltfreundlich arbeitet, hat das Unternehmen für die Investition von 600000 Euro einen Landeszuschuss aus KfW-Mitteln in Höhe von 453000 Euro erhalten. Der Löwenanteil davon floss in Soft- und Hardware, nur 15000 Euro in Umbaumaßnahmen in der Druckerei an der Aalener Straße. Für das Gebäude befindet sich die Firma immer noch in Verhandlungen mit dem Schwabenverlag, der Eigentümer der Immobilie ist. Sie dauern schon zwei Jahre. Damals hatten die Gebrüder Opferkuch das Gebäude erwerben wollen, weil sie es erweitern wollten. Denn für den Offsetdruck war es zu klein. Für die neue Digitaldrucktechnik reiche der Platz hingegen aus, sagt Berthold Opferkuch.

Zum Jahresende will er zusammen mit seinem Bruder Klaus und den Söhnen Benjamin (27 Jahre) und Jonas (24), die bereits in die Firma eingestiegen sind, im Medienzentrum auch noch ein neues Ladengeschäft eröffnen. Im Erdgeschoss des Gebäudes werden in einem Copy-Shop nach Aalener Vorbild PC-Plätze eingerichtet, an denen Privatkunden dann direkt ihre Druckaufträge eingeben können. Nicole erledigt dann den Job.

Denn die junge Dame macht auch die Individualisierung und Personalisierung von Druckaufträgen möglich. In Briefe, Bücher, Einladungskarten kann also die persönliche Ansprache jedes einzelnen Adressaten direkt eingedruckt werden.