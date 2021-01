Nichts für Warmduscher

In Zeiten von Corona bietet der Kneipp-Verein Ellwangen in den kommenden Wochen in der Ipf- und JagstZeitung regelmäßig Gesundheitstipps an. Heute: das Wechselduschen.

Das abwechselnde Weiten und Verengen der Blutgefäße beim Wechselduschen hat verschiedene Auswirkungen auf den Körper: Wechselduschen wirken laut Kneipp unter anderem positiv auf Immunsystem, Stoffwechsel, Kreislauf, Wärmeregulierung, das Herz und angeblich auch die Laune.

Regelmäßig durchgeführt, sollen Wechselduschen abhärtend und abwehrsteigernd wirken. Laut dem Kneipp-Verein ist die Methode „praktisch für jeden gesundheitsinteressierten Menschen geeignet“ und kann sofort zuhause in der eigenen Dusche ausgetestet werden.

Der Unterschied zwischen der Wechseldusche und klassischen Kneipp-Güssen liegt übrigens darin, dass die Kneipp-Güsse stets mit einem Wasserstrahl durchgeführt werden und der dabei entstehende Wasserfilm auf der Haut genutzt wird. Bei der Dusche kommt das Wasser dagegen im Gießkannenprinzip in vereinzelten Strahlen auf die Haut.

Wechselduschen beginnt mit der angenehm warmen bis heißen Dusche. Dann kommt der Teil, bei dem der innere Schweinehund überwunden werden muss. Das Wasser wird auf kühl bis kalt gestellt. Die Dusche sollte dabei am besten auf einen Strahl umgestellt werden. Und: Man sollte bei den Füßen beginnen. Am rechten Fuß außen anfangen – es ist die am weitesten entfernteste Stelle vom Herz – und dann rechts außen bis zur Hüfte abduschen. Danach von dort auf die Innenseite des Oberschenkels wechseln und wieder zurück zum Fuß strahlen. Anschließend am linken Bein entsprechend durchführen.

Danach kommen die Arme dran: Am rechten Handrücken beginnen und bis zur Schulter strahlen und an der Achsel am Innenarm entlang wieder bis zur Handfläche kühlen.

Wechselduschen werden zweimal vorgenommen. Die Wechseldusche endet mit kaltem Wasser, also: warm/kalt, warm/kalt. Der Abschluss mit kaltem Wasser sorgt dafür, dass sich die Blutgefäße wieder verengen.

Wichtig: Danach ist für eine schnelle Wiedererwärmung zu sorgen.