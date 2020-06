Newerkla hilft Kindern an Sankt Gertrudis

Einige Schüler der Schule Sankt Gertrudis in Ellwangen haben noch nicht die Möglichkeit am digitalen Fernunterricht, der aufgrund der Corona-Pandemie eingeführt wurde, in vollem Umfang teilzunehmen. Die Schulleitung konnte in Kooperation mit dem langjährigen IT-Partner Newerkla, der einzelne Komponenten zur Erweiterung der vorhandenen Geräte kostenlos zur Verfügung stellte und integrierte, diese Schüler mit Computern für Zuhause versorgen. Ziel dieser gemeinsamen Aktion ist es, allen Kindern Zugang zum aktuellen Fernunterricht und zur Erstellung ihrer Schulaufgaben zu ermöglichen. Die Grundidee entstand aus dem Jahresmotto 2017/2018 „Die Erde ist unser gemeinsames Haus“. Sankt Gertrudis arbeitet kontinuierlich am Konzept der Nachhaltigkeit. Es stellte sich die Frage, ausgediente Computer zu entsorgen oder aufzurüsten. Viele Gründe sprachen für die Aufrüstung der alten Rechner, da vor allem die Herstellung von Computern mit einem hohen Ressourcenaufwand verbunden ist.

Das Familienunternehmen zeigt damit, dass ihm ein soziales Miteinander in der Region und eine gesellschaftliche Verantwortung besonders wichtig sind.