Neuntklässler der Schöner-Graben-Schule gestalten „Ehrenamt-Adventskalender“ mit

Um die Arbeit von Ehrenamtlichen wertzuschätzen, gibt es dieses Jahr einen besonderen Adventskalender, den „Ehrenamt - Adventskalender“. Die Schüler Alesia Kunz und Mikail Titiz der Klasse 9 der Schöner-Graben-Schule wirkten bei diesem Projekt mit. Sie gestalteten auf Leinwand Bilder zum Thema „DRK und Inklusion“. Dazu wurden vorher Ehrenamtliche von den Schülern zu deren Tätigkeiten und ihrem Engagement befragt. Insgesamt stellten Ellwanger Schülerinnen und Schüler der Schönen-Graben-Schule 24 kreative Werke her. An jedem Tag in der Adventszeit wird an verschiedenen Orten in Ellwangen ein neues Werk sichtbar. Begleitet und unterstützt wurde dieses Projekt von der Lehrerin Stefanie Knödler.