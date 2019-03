Neunheims Sporthalle wird zum Zirkuszelt

Der VfL Neunheim hat am Rosenmontag zu seinem traditionellen Ro-Mo-Ball geladen. Den Gästen in der proppenvollen Eichenfeldhalle wurde unter dem diesjährigen Motto „Zirkus“ ein überaus abwechslungsreiches Programm geboten und auch die Gelegenheit zum Tanzen kam bei der fröhlichen Party nicht zu kurz.Dieter Schips, der Vorsitzende des VfL, führte gekonnt durch das Programm, das beim Publikum bestens ankam. Die Stimmung war so ausgelassen, dass nicht wenige Gäste tatsächlich auf den Tischen und Stühlen tanzten. Und dabei machten alle mit – egal, ob Jung oder Alt. Schips bezeichnete den Ball hinterher dann auch freudestrahlend als „sehr gelungen“.

Gestaltet wurde der wunderbare Abend unter anderem von den vier Vfl-Garden. Die Rote Garde bezauberte mit ihrem Tanz als „Blaue Feen“ zu passenden Klängen aus dem Musikfilm „Trolls“, die Blaue Garde tanzte zu „Jetzt ist die Zeit für Melodien“ und die neue Jugendgarde beeindruckte das Publikum mit einer tollen, mitreißenden Darbietung zu „Footloose“. Die Gruppe Generation Now vom SV Buch entführte das Publikum mit einem tollen Showtanz nach Las Vegas.

Für einen Höhepunkt sorgte die Showtanzformation Cut and Gentlemen, die eine Kooperation zwischen Neunheim, Rattstadt und Eigenzell darstellt. Die Gruppe, die seit nunmehr sieben Jahren existiert, schafft es immer wieder, ihre Darbietungen des Vorjahres noch zu übertreffen. In Neunheim bot die Gruppe eine absolut perfekte Performance. Sehenswert war dabei nicht nur die tänzerische Darbietung, sondern auch die aufwendige Kulisse.

Ein weiteres Glanzlicht setzte die Schnitzelbank. Die Tradition wurde in diesem Jahr in Neunheim wieder aufgenommen.

„Die bucklige Verwandtschaft“ plauderte aus dem Nähkästchen und wusste von dem einen oder anderen Missgeschick zu berichten. So war von den Nachwirkungen des Bierkonsums am Oktoberfest zu hören, von einem Ausflug zum 40. Geburtstag, der am falschen Ort endete oder auch vom Christbaumloben, das in Neunheim offenbar so seine Tücken hatte. Zwischen den einzelnen Episoden sang die „Bucklige Verwandtschaft“ gemeinsam mit dem Publikum das Schnitzelbank-Lied: „Ole, ole Fiesta, Fiesta in Neunheim. Kann genau so schön, kann genau so schön wie en Realeg dronda sei.“

Abgerundet wurde das Programm von mitreißenden Auftritten der Röhling Stones und den Nuilermer Schlierbachfetzern, bei denen es die Gäste im Saal nicht mehr auf den Sitzen hielt. Das Publikum verlangte von den Guggenmusikern zahlreiche Zugaben und wollte sie eigentlich gar nicht mehr gehen lassen.

Aber auch die Band Tonics machte ihre Sache gut und spielten zwischen den Programmblöcken zu den Tanzrunden auf.

Das Publikum belohnte die Akteure am Ende mit einem verdient tosendem Beifall. Nach dem offiziellen Programm feierten die Narren noch bis in den frühen Morgen zur Musik der Tonics weiter.