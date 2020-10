Neunheimer Kinder und Eltern sammeln liegengebliebenen Müll ein

Am vergangenen Samstag haben Kinder und Eltern vom Kinderturnen, von den Garden und vom Jugendfußball des VfL Neunheim an der Umweltwoche der Stadt Ellwangen teilgenommen. VfL-Vorsitzender Dieter Schips begrüßte eine große Anzahl von Helfern am Samstagmorgen beim Gasthof Hasen zur Umweltaktion.

Schips mahnte, den Müll nicht einfach nur aus dem Auto zu werfen und an einfach und entlang der Straßen und Fußwege zu entsorgen. Mit der Teilnahme an der Umweltwoche möchte man die Kinder sensibilisieren für einen bewussteren Umgang mit der Natur und einer korrekten Müllentsorgung in dafür vorgesehene Abfallkörben und häusliche Mülltonnen.

Mehrere Gruppen machten sich mit Handschuhen und Mülltüten bestückt eifrig an die Reinigung der Fußgängerwege und Straßen von der Alten Steige nach Neunstadt und bis zum Neunheimer Sportplatz. Nach zwei Stunden kamen einige gefüllte Müllsäcke zusammen. Die Helfer wurden mit Getränken und einem Vesper wurden belohnt.