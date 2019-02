Neunheimer feiern unterm „Narrabrettle“

Die Neunam´r Oichgoischd´r haben am Samstagabend ihren Narrenbaum, der im vergangenen Jahr offiziell zum „Neunheimer Narrabrettle“ umgetauft worden ist, an der Eichenfeldhalle aufgestellt. Das Event wurde mit einem kleinem Umzug gefeiert, an dem alle Neunheimer Narren teilnahmen – begleitet von Fackelträgern und den Röhling Stones, die für die passende Musik und gute Stimmung sorgten. Im Anschluss an den Umzug wurde dann noch die Taufe von 16 Oichwächdrn zelebriert. Neun Elben und sieben Orks erhielten ihre neuen Namen und warfen zur Anerkennung ihrer Taufe Haarlocke und Knochen ins Feuer. Die Böllergruppe aus Schrezheim begleitete die Zeremonie lautstark mit jeder Menge Schwarzpulver. Nach dem Aufstellen ging die Party in der Eichenfeldhalle weiter, unter anderem mit Auftritten der Neunheimer Garden. Die nächsten Faschingsgroßereignisse in Neunheim sind der Kinderfasching am Samstag, 2. März um 14.29 Uhr, und der Rosenmontag-Ball am 4. März um 19.29 Uhr, jeweils in der Eichenfeldhalle in Neunheim. Foto: Bittner