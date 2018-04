Zwei Tage lang ist in Neunheim Maibaumfest auf dem Dorfplatz. Am Montag, 30. April, bewirten die Neunamr Bauwägen bei der Maiennacht ab 18 Uhr unter dem Motto „Ja Mai – besser spät als nie“. Am Dienstag, 1. Mai, stemmt der VfL Neunheim dann das traditionelle Maifest unter dem Motto „Back to the Roots“.

Bereits im vergangenen Jahr hatten die Neunheimer Bauwägen unter Federführung des VfL Neunheim die Bewirtung des Festes von der Kirchengemeinde Neunheim übernommen und komplett alleine bewerkstelligt. In diesem Jahr gibt es am Montag ab 18 Uhr Musik von DJ Maibeat. Es warten Grillwürsten, kühle Getränken, eine Bierinsel und eine Bar von den Neunam’r Bauwägen.

Am 1.Mai wird es beim traditionellen Maifest nach einem ausgiebigen Frühschoppen Schnitzel geben, später wird ein Kuchenbuffet mit Kaffee angeboten. Das Fest wird gegen 17 Uhr enden, da noch alle Aufräumarbeiten gemacht werden sollen. Die Veranstalter bitten die Bürger durch ihren Besuch dazu beizutragen, dass diese alte Tradition beibehalten werden kann und es auch die nächsten Jahre ein Maibaum-Fest in Neunheim geben wird.