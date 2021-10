Neulermer Tennis-Senioren starten durch

- Die Saison hat eigentlich wenig wenig verheißungsvoll für die Neulermer Tennis-Senioren 50 begonnen. Am Ende steht dennoch der Aufstieg.

Mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft musste Neuler eine 2:4 Pleite in Asperg hinnehmen. Mit Siegen gegen Burladingen (4:2), Hemmingen (6:0) und Weiss-Rot-Stuttgart (5:1) wahrte man sich die Chance auf einen Aufstiegsplatz.

So kam es am letzten Spieltag zum Spitzenspiel gegen den Tabellenführer TC Waiblingen I. Die erkämpfte sich einen 4:2 Sieg. Die Meisterschaft und der damit verbundene Aufstieg in die Württembergstaffel des WTB war somit perfekt.