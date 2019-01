„So wird’s nie wieder sein“ ist das Motto der Salonkapelle Sternenglanz am Sonntag, 20. Januar, um 19 Uhr im Speratushaus. Gespielt werden Evergreens und Schlager aus den 1920er bis 50er Jahren, dargeboten in Fliege, Frack und Federboa. Die Formation lädt ein zu einer nostalgischen Reise in eine goldene Zeit.