Neuer OB schneidet den Ochs’ an

Anderswo werden Bierfässer angestochen, in Ellwangen gehört es zu den vornehmsten Aufgaben des Oberbürgermeisters, den Ochs’s am Spieß bei den Heimattagen anzuschneiden. Da OB Karl Hilsenbek am Donnerstag seinen letzten Arbeitstag hat, muss sein Nachfolger, Michael Dambacher ran. Er fängt am Freitag, 19. Juli, im Ellwanger Rathaus an und kann dann am Samstag und Sonntag gleich zeigen, wie feierfest er ist.

Nachdem die Heimattage am Samstag um 18 Uhr mit dem Einzug der Bürgergarde eröffnet werden, wird Dambacher zunächst die Meldung von Kommandant Hans-Peter Schmid, entgegennehmen. Danach geht es dem Ochsen an den Kragen. Dambacher wird sich dabei auf die Unterstützung dreier Helfer verlassen können.

Unter der Leitung des Stadtverbands der sporttreibenden Vereine und des Kulturamts haben sich wieder zahlreiche Vereine zusammengetan, um das große Fest zu stemmen. „Bei aller Anstrengung freuen wir uns auf das Fest, weil es für die Identität unserer Stadt sehr wichtig ist“, sagt Hermann Weber, Vorsitzender des Stadtverbands.

Jugendblasorchester spielt im Arkadenhof

Seit 1955 werden die Heimattage gefeiert. Das Jugendblasorchester unter der Leitung von Wendelin Dauser gestaltet erstmals den ganzen Samstagabend im Arkadenhof. Am Sonntag spielen der Musikverein Schrezheim (ab 12 Uhr) und der Musikverein Rattstadt (ab 18 Uhr).

Rockmusikfans kommen an den Heimattagen bei den Auftritten von Wild One am Samstag ab 19.30 Uhr und Sudden Inspiration am Sonntag, ebenfalls ab 19.30 Uhr, auf ihre Kosten.

Für Kinder und die jüngere Jugend findet von 19 bis 22 Uhr eine Discoparty hinter der ehemaligen Jugendherberge statt.

Am Sonntag beginnen die Heimattage um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Basilika, ab 13 Uhr gibt es jeweils zur vollen Stunde Aufführungen der TSV-Tanzgruppe Girls forever, der DJK Judoabteilung und der Urban Dance Crew. Der Jugendrat organisiert von 11 bis 16 Uhr einen Flohmarkt im Schafstall. Von 11 bis 17 Uhr organisiert die DJK-Judoabteilung eine Kinderbetreuung.

Ellwangens italienische Partnerstadt Abbiategrasso wird nicht nur mit Gästen an den Heimattagen teilnehmen, sondern am Samstagmorgen auch auf dem Marktplatz Käse, Olivenöl und Reis aus der Region um Abbiategrasso verkaufen.

Die Bevölkerung wird gebeten, während der Heimattage die Innenstadt zu beflaggen.