Neuer Museumskurs im Nadelbinden

Das Alamannenmuseum Ellwangen bietet am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Oktober, einen Grundkurs im Nadelbinden unter der Leitung von Bianca Oettlin an. Er vermittelt Grundkenntnisse in dieser alten Handarbeit, die aus der Jungsteinzeit bis in die heutige Zeit überliefert wurde und die seit 2019 im Alamannenmuseum zu erlernen ist.

Die Teilnehmer fertigen gemeinsam einen Beutel im Oslo-Stich an sind dadurch in der Lage, im Anschluss eigenständig einfache Gegenstände wie Beutel, Mützen oder Stulpen zu nadeln, heißt es in einer Vorschau des Museums. Die Dauer des Kurses ist so bemessen, dass genügend Zeit bleibt für die individuelle Betreuung jedes Kursteilnehmers. Es bietet sich auch genügend Gelegenheit zum Üben und Wiederholen der einzelnen Schritte.

Der Kurs geht am Samstag von 10 bis etwa 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis circa 14 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 95 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich, der Anmeldeschluss ist am Sonntag, 9. Oktober. Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon 07961/969747 oder im Internet unter www.alamannenmuseum-ellwangen.de und www.facebook.com/frauleinwolle.

Das aktualisierte Kursprogramm des Alamannenmuseums für das zweite Halbjahr 2022 mit zahlreichen weiteren Kursterminen liegt an der Museumstheke auf und kann auch auf der Internetseite des Museums unter www.alamannenmuseum-ellwangen.de heruntergeladen und ausgedruckt werden.