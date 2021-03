Neuer Katalog im Museumsshop zu haben

Im Museumsshop des Alamannenmuseums ist das soeben erschienene Buch „Lauchheim II.3 – Katalog der Gräber 601 bis 900“ erhältlich. Das vom Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart herausgegebene Werk bildet die nunmehr vierte wissenschaftliche Publikation der Ausgrabungen der Jahre 1986 bis 2005 in der alamannischen Siedlung mit Gräberfeld von Lauchheim.

Mit rund 1300 Gräbern aus dem Zeitraum vom späten fünften bis zum späten siebten Jahrhundert ist das Gräberfeld von Lauchheim „Flur Wasserfurche“, bis heute der größte bekannte merowingerzeitliche Bestattungsplatz Süddeutschlands. In den Jahren 1986 bis 1996 wurde das fast vollständig erhaltene Gräberfeld großflächig ausgegraben. Seit 2009 widmete sich ein multidisziplinäres Forschungsprojekt der Auswertung der Lauchheimer Gräber und Grabbeigaben, deren Zahl in die Zehntausende geht. Dabei kamen in großem Maßstab innovative Analyse- und Dokumentationsmethoden zum Einsatz. Als Ergebnis dieses Projekts werden die Befunde und Funde aus Lauchheim in einem detaillierten Katalog mit umfangreichem Tafelteil vorgelegt und damit eine einzigartige Quelle der Frühmittelalterforschung der weiteren wissenschaftlichen Auswertung zugänglich gemacht. Der nun vorliegende dritte von insgesamt vier Katalogbänden umfasst die Gräber 601 bis 900.

Das in zwei Teilbänden als Band 11 der Reihe Forschungen und Berichte zur Archäologie in Baden-Württemberg erschienene, reich bebilderte Werk hat 562 Seiten mit 210 Abbildungstafeln und kostet 99 Euro.

Auch die 2018 und 2019 erschienenen ersten beiden Katalogbände II.1 und II.2 und der 2020 erschienene Band I dieser Reihe mit Beiträgen zur Computertomographie als Dokumentationsmethode, zur Textilarchäologie und zur Bestattungspraxis in der frühen Merowingerzeit sind weiterhin im Alamannenmuseum erhältlich.