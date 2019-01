Neuer Kanal für die Hornbergstraße

Die Kanalauswechslung in Eigenzell geht weiter. Wie der Leiter des Tiefbauamtes, Marco Pilenza, im Ortschaftsrat Rindelbach sagte, soll mit dem zweiten Bauabschnitt auf einer Länge von rund 500 Metern in der Hornbergstraße begonnen werden. Im Moment laufe die Ausschreibung. Pilenza hofft auf einen Baubeginn Anfang Mai. Die Maßnahme dauere voraussichtlich das ganze Jahr.

Während der Arbeiten ist die Straße gesperrt. Wo nötig, sollen Glasfaserkabel für den Breitbandausbau mitverlegt werden. Allerdings sei Eigenzell im Moment nicht unterversorgt, sagte Pilenza. Voraussichtlich Ende März wird mit der Auswechslung des Kanals in der Braunenbergstraße begonnen. Das Baugebiet Hofäcker II in Eigenzell soll 2019 kommen.

Thema war auch die Breitbandversorgung. Im zweiten Bauabschnitt 2019 sind die Ortschaften Holbach, Stocken, Neunstadt, Beersbach, Hofstetten, Altmannsrot, Bahnmühle, Schönau, Kalkhöfe und Rötlen an der Reihe. Dies sei der größte Bauabschnitt. Baubeginn soll ab März sein. Pilenza sprach von 13 Kilometern Leerrohren und 35 Kilometern Glasfaserkabel für rund 260 Haushalte. Die Hälfte davon werde auf der Gemarkung Rindelbach liegen. Rund 60 Prozent der Anlieger haben Interesse an einem Anschluss. Mitte dieses Jahres soll es deshalb eine zweite Informationsveranstaltung geben.

Ortsvorsteher Arnolf Hauber rief dazu auf, von dem Angebot Gebrauch zu machen. Dadurch sei auch das eigene Haus viel mehr wert. Als Beispiel nannte Hauber den Ort Kalkhöfe. Dort haben sich alle Hausbesitzer anschließen lassen. Noch ausbaufähig sei der Schönenberg mit 36 Prozent. Mäßig sei auch das Interesse in Holbach. Ortschaftsrätin Birgit Wolf (CDU) wünschte sich, dass in Holbach alle Eigentümer nochmals angeschrieben werden. Was Pilenza auch versprach.

In Stocken werden die Stadtwerke voraussichtlich Gas anbieten, war zu hören. Im Moment werte man noch die Rückläufe aus, so Pilenza. Die Ortschaftsräte Elisabeth Schmid (Freie Bürger) und Werner Schmid (CDU) machten sich für eine Beteiligung am Gasanschluss stark.

Abschließend teilte Hauber mit, der vom Untergrund (Knollenmergel) her relativ schwierige Weg zur Pflanzschule Stocken sei mittlerweile repariert worden, die Risse seien zugegossen. Der städtische Gehweg am Ziegelberg bekommt im kommenden Frühjahr einen neuen Belag, wenn das Breitbandkabel gelegt wird. Auch auf die neue Beschilderung und Markierung des Parkplatzes vor dem Feuerwehrhaus in Eigenzell wies Hauber hin.