Neuer Flyer zur Antoniuskapelle

Einen neuen Flyer zur Antoniuskapelle, den er selbst herausgebracht hat, hat Franz Ostermeier (Freie Bürger) im Ortschaftsrat Schrezheim vorgestellt.

Im Mittelpunkt steht der berühmte Fayencealtar von Johann Martin Mutschele – ein Rokokoaltärchen mit Engelputten, Blumengehängen, Malereien und einer Madonna aus Holz, eine Nachbildung der Madonna vom Heiligen Blut der Wallfahrtskirche Neukirchen im Bayerischen Wald. Der Hochaltar zeigt den heiligen Antonius mit Jesuskind und den Heiligen Andreas und Johannes. Die Empore ist mit 13 Ölgemälden von Christus und seinen Jüngern ausgestattet, die Decke mit Fresken von Josef Wintergerst im Nazarenerstil. Die Glocken sind der Lieben Frau und dem heiligen Antonius geweiht. Ostermeier ist ein Kenner der berühmten Schrezheimer Fayencen aus den Manufakturen der Witwe von Landkapitän und Baumeister Arnold Friedrich Prahl und Johann Baptist Bux.

Anschließend hat der Rat den Kreuzungsbereich Fayencestraße und Jagststraße in Augenschein genommen. Schadhafte Stellen und Unebenheiten sollen beseitigt werden. Außerdem sind eine Querungshilfe und die Verlängerung des Gehwegs gegenüber der Antoniuskapelle bis zum Vorfahrtsschild geplant. Der Weg soll abgesenkt und barrierefrei werden. Die Arbeiten, so Ortsvorsteher Albert Schiele, übernimmt der Bauhof, die Kosten der Kreis. Ein Termin stehe noch nicht fest. Am Bahnübergang ist außerdem ein Buswartehäuschen geplant.

Schiele gab dann noch bekannt, dass die Sanierung der Straße nach Hinterlengenberg in den Pfingstferien, die Sanierung der Burgstraße in Rotenbach in den Sommerferien stattfindet.