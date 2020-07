Neuer Chefarzt in der Ellwanger Kinder- und Jugendpsychiatrie

Dr. Jens Retzlik wird zum 1. August Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik Ellwangen. Der 40-jährige Mediziner hat in der ersten Jahreshälfte bereits als Honorararzt an der Ellwanger Klinik gearbeitet und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennengelernt.

Wie die Kliniken Ostalb mitteilen, wird die Kinder-und Jugendpsychiatrie an der Ellwanger Klinik künftig von einem Führungsduo geleitet. Pflegedienstleiterin Waltraut Heck wird den neuen Chefarzt unterstützen. Sie arbeitet seit 2003 an der Sankt-Anna-Virngrund-Klinik und ist seitdem für die pflegerische Leitung der Kinder- und Jugendpsychiatrie verantwortlich.

Wichtige Berufserfahrungen hat Jens Retzlik als Leitender Oberarzt und Stellvertreter des Chefarztes der Abteilungen Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des LVR-Klinikums Düsseldorf und dem Städtischen Klinikum Karlsruhe gesammelt. Retzlik ist in Herne geboren. Er ist verheiratet und hat drei Söhne.

Bettenzahl Mitte 2018 erweitert

Die Abteilung Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde 2003 in Ellwangen aufgebaut und verfügt über zwei Stationen. Auf der Kinderstation werden Kinder bis zwölf Jahre, auf der Jugendstation Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren behandelt. Zum Leistungsspektrum des vollumfassendes Therapieangebots gehören unter anderem Angststörungen, Aufmerksamkeitsdefizite und Depressionen.

Aufgrund der hohen Belegungszahlen wurde die Bettenzahl der Ellwanger Kinder- und Jugendpsychiatrie Mitte 2018 von 20 auf 23 stationäre Betten erweitert.