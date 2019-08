Neuer Betzold-Geschäftsleiter kommt von Amazon

Seit Anfang August ist Markus Ladenburger Geschäftsleiter der Arnulf Betzold GmbH in Ellwangen. Nach seinem Betriebswirtschaftsstudium in Heidenheim stieg Ladenburger im Jahr 2005 beim Amazon-Konzern in München ein. „Das war fast noch zu Startup-Zeiten des Unternehmens. Etwa 150 Personen haben seinerzeit dort gearbeitet“, erzählt er schmunzelnd. Markus Ladenburger baute dort den Elektronikbereich mit auf. Zuletzt leitete und verantwortete Ladenburger die Kategorien TV und Smartphones.